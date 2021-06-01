Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!

Fenerbahçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Luiz ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

