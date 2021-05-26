Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak başlayan, ancak takımdaki kötü gidişata dur demek için sezon sonuna doğru teknik direktör olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, genç teknik adam ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve Rebrov gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti. Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan Ali Koç'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon takımın başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. (Fotomaç)

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ