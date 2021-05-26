Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu kararını verdi! Başkan Ali Koç açıklayacak
Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak başlayan, ancak takımdaki kötü gidişata dur demek için sezon sonuna doğru teknik direktör olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, genç teknik adam ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve Rebrov gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti. Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan Ali Koç'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon takımın başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig