26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu kararını verdi! Başkan Ali Koç açıklayacak

F.Bahçe'de Belözoğlu kararı verildi! Ali Koç açıklayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak başlayan, ancak takımdaki kötü gidişata dur demek için sezon sonuna doğru teknik direktör olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Fenerbahçe'de başkan , genç teknik adam ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti. Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan 'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon takımın başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. (Fotomaç)

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