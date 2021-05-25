Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Serdar Dursun kararını verdi!
Almanya Bundesliga 2'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun'un transferi merak konusu olmuştu. Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki forvet, kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)
Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'un yeni takımı Union Berlin oluyor.
Beşiktaş, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Schalke ve Hamburg ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi.
Bild'de yer alan habere göre Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı.
Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig