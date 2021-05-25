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Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Serdar Dursun kararını verdi!

Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Serdar Dursun kararını verdi
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Almanya 2'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 'un transferi merak konusu olmuştu. 'den Beşiktaş ve 'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki forvet, kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

2'yi gol kralı olarak tamamlayan 'un yeni takımı Union Berlin oluyor.

Beşiktaş, , , , ve ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi.

'de yer alan habere göre Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı.

Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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