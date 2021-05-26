Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç, takımın %70'inin hazır olduğunu açıklamıştı. Eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak isteyen Kanarya, uzun süredir listesinde olan Shaqiri için bir kez daha harekete geçti. Kulübü Liverpool'da şans bulamayan yıldız oyuncu, sarı lacivertlilere haber yolladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın...
2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.
Bu sezon Premier Lig'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.
Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları Erdin Shaqiri'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde Avrupa Şampiyonası öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla Bayren Münih, İnter, Stoke City ve Liverpool formaları giydi.
Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinden İnter'e 15 milyon euro, Stoke Ctiy'ye 17 milyon euro, Liverpool'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.
İSVİÇRE'NİN VAZGEÇİLMEZİ
Kosova asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. İsviçre ile Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
89 kez İsviçre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
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