26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç, takımın %70'inin hazır olduğunu açıklamıştı. Eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak isteyen Kanarya, uzun süredir listesinde olan Shaqiri için bir kez daha harekete geçti. Kulübü Liverpool'da şans bulamayan yıldız oyuncu, sarı lacivertlilere haber yolladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 'nin gündeminde olan , bu kez çok yakın...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da forma şansı bulamayan ve 'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

Bu sezon 'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun 'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları 'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

'un -19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Profesyonel kariyerine 'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla , , ve formaları giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, ekibinden 'e 15 milyon euro, 'ye 17 milyon euro, 'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

İSVİÇRE'NİN VAZGEÇİLMEZİ
asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. ile 'nda 'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Shaqiri transferini bitiriyor! Yıldız oyuncu haber yolladı

89 kez forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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