Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B planı hazır! Maksimovic elden kaçarsa...

YÖNETİMİN İLK TERCİHİ MAKSIMOVIC

F.Bahçe'nin ilk hedefinin, yaşından dolayı Maksimovic olduğu belirlendi. Ancak olumsuz bir durum yaşanması halinde David Luiz'in transferine de çok sıcak bakıldığı ifade edildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ