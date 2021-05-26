Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B planı hazır! Maksimovic elden kaçarsa...
Gelecek sezon için Attila Szalai'nin yanına ilk 11'de forma giyecek bir stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Nikola Maksimovic'le görüşmelerini sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler Sırp yıldızın elden kaçma ihtimalini de düşünerek alternatifi ise İngiltere'de buldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Attila Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de gündem çok sıcak...
Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'le yaklaşık 1 aydır görüşen ve anlaşmaya yaklaşan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Maksimovic'in alternatifini belirledi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Takvim'in haberine göre; Maksimovic'in taliplerinin artması sonrası harekete geçen Fenerbahçe, David Luiz'e kancayı attı. 35 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi sona erdi.
KISA SÜRE İÇİNDE YANIT VERECEK
Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Lacivertliler teklifini iletti. Çok önemli bir kariyeri olan David Luiz'in teklife kısa süre içinde yanıt vereceği öğrenildi.
YÖNETİMİN İLK TERCİHİ MAKSIMOVIC
F.Bahçe'nin ilk hedefinin, yaşından dolayı Maksimovic olduğu belirlendi. Ancak olumsuz bir durum yaşanması halinde David Luiz'in transferine de çok sıcak bakıldığı ifade edildi.
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