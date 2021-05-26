26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Altınordu'nun genç yıldızlarının peşinde! Enis Destan ve Burak İnce...

F.Bahçe 'altın' buldu! Görüşmeler başladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

yaz transfer döneminde kadrosuna yıldız transferlerin yanı sıra genç yetenekleri de katacak. Sarı lacivertliler Altınordu'da yıldızı parlayan ve Avrupa'nın bir çok kulübünü peşine takan Enis Destan ve Burak İnce'yi istiyor. Başkan , Altınordu Başkanı ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet Enis Destan ve merkez orta saha Burak İnce var. Fenerbahçe Başkanı 'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı 'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü öğrenildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi. Enis Destan'a , ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille de talip. Burak İnce'ye ise Almanya, İspanya ve İtalya'dan görücüler gelmişti. (Takvim)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B planı hazır! Maksimovic elden kaçarsa...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye haber yolladı! Adım adım çubukluya F.Bahçe'ye haber yolladı! Adım adım çubukluya
F.Bahçe'de Belözoğlu kararı verildi! Ali Koç açıklayacak F.Bahçe'de Belözoğlu kararı verildi! Ali Koç açıklayacak
F.Bahçe'nin B planı hazır! Maksimovic elden kaçarsa... F.Bahçe'nin B planı hazır! Maksimovic elden kaçarsa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör