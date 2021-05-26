26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...

Galatasaray seçim süreci yüzünden kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru için devreye girmedi. Sarı kırmızılıların geç kalmasını fırsata çeviren Fenerbahçe, Nirjeryalı oyuncu için Monaco ile görüşmelere başladı. Monaco'nun talep ettiği 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olan Kanarya, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

, Onyekuru transferinde ezeli rakibi 'den müthiş bir çalım yemek üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...

Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar 'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... 'in haberine göre; Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için kulübü ile hemen temasa geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...

GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR


'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...

MONACO İSTEDİĞİ FİYATI ÇEKEBİLİR


'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon Euro'ya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...

FENER 4.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR


yönetiminin de öncelikle yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.

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