Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Henry Onyekuru...
Galatasaray seçim süreci yüzünden kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru için devreye girmedi. Sarı kırmızılıların geç kalmasını fırsata çeviren Fenerbahçe, Nirjeryalı oyuncu için Monaco ile görüşmelere başladı. Monaco'nun talep ettiği 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olan Kanarya, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere.
Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Takvim'in haberine göre; Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.
GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR
Galatasaray'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.
MONACO İSTEDİĞİ FİYATI ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon Euro'ya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.
FENER 4.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.
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