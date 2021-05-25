Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren Fenerbahçe, çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor mağlubiyetinde kritik hatalar yapan Belözoğlu yerine yeni sezonda takımı yabancı bir hocaya emanet etmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın o teknik direktörle görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.
Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.
Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.
Teknik direktör konusunda girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler sürpriz bir isim ile görüşmeye başladı.
O İSİM ESKİ F.BAHÇELİ REBROV
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.
Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.
Yunanistan ekibi AEK'dan da bir teklif alan Rebrov'un, "Fenerbahçe ile görüşüyorum" diyerek teklifi reddettiği iddia edildi.
Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.
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