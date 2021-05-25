25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren Fenerbahçe, çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor mağlubiyetinde kritik hatalar yapan Belözoğlu yerine yeni sezonda takımı yabancı bir hocaya emanet etmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın o teknik direktörle görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Başkan , gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Geçen sezon Sivas maçından sonra 'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

'de 'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan 'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Teknik direktör konusunda girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler sürpriz bir isim ile görüşmeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

O İSİM ESKİ F.BAHÇELİ REBROV

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Ferencvaros teknik direktörü , ile görüşmeler yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Yunanistan ekibi AEK'dan da bir teklif alan Rebrov'un, " ile görüşüyorum" diyerek teklifi reddettiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

, 2002-2004 yılları arasında 'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

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