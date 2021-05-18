Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belirlendi. Sarı-lacivertlilere sevindiren haber ise El Ahly takımından geldi. Mısır basınına göre Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yıldız isim için müzakerelere başlanılacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de gündem yoğun... Başkanlık seçimi ile beraber teknik direktör konusunda da yoğun mesai harcayan Kanarya'da, gündemin diğer konusu transfer.
Bir yandan kiradan gelecek futbolcuları elinden çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da bu sezon istediği verimi alamadığı futbolcuları satmak istiyor.
Bununla beraber sarı lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğunu menajerlere iletmiş durumda...
SAMATTA YOLCU
Bilindiği üzere Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Tanzanyalı forvet Samatta'yı transfer etmişti.
Bu yaz İngiliz ekibine 6 milyon euroyu ödemek zorunda olan Fenerbahçe, golcü futbolcudan istediği performansı alamadı ve satışına onay verecek.
Samatta'ya eski takımı Genk dahil olmak üzere Club Brugge'ün talip olduğu biliniyor. Ancak her iki ekip de 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor.
SÜRPRİZ İDDİA MISIR'DAN GELDİ!
Fenerbahçe'de Samatta ile ilgili sürpriz bir iddia da Mısır'dan geldi.
Eremnews adlı internet sitesinde yer alan habere göre, El Ahly Başkanı Yasseen Mansour, Fenerbahçeli Samatta'yı kadrosunda görmek istiyor.
Gelecek sezon çokça transfer yaparak kadrosunu yıldızlarla doldurmak isteyen El Ahly'in, geniş transfer listesinde Samatta'nın da yer aldığı ve Tanzanyalı golcüyü Yasseen Mansour'un, yönetim kuruluna 'müjde' olarak vermek istediği kaydedildi.
Mbwana Samatta bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkmış ve 6 gol üretmişti.
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