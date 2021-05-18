18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belirlendi. Sarı-lacivertlilere sevindiren haber ise El Ahly takımından geldi. Mısır basınına göre Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yıldız isim için müzakerelere başlanılacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)




Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'de gündem yoğun... Başkanlık seçimi ile beraber teknik direktör konusunda da yoğun mesai harcayan 'da, gündemin diğer konusu transfer.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Bir yandan kiradan gelecek futbolcuları elinden çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da bu sezon istediği verimi alamadığı futbolcuları satmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Bununla beraber sarı lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğunu menajerlere iletmiş durumda...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

SAMATTA YOLCU
Bilindiği üzere , sezon başında 'dan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla forvet 'yı transfer etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Bu yaz ekibine 6 milyon euroyu ödemek zorunda olan , golcü futbolcudan istediği performansı alamadı ve satışına onay verecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

'ya eski takımı dahil olmak üzere 'ün talip olduğu biliniyor. Ancak her iki ekip de 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

SÜRPRİZ İDDİA MISIR'DAN GELDİ!
'de ile ilgili sürpriz bir iddia da 'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Eremnews adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Başkanı , Fenerbahçeli 'yı kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Gelecek sezon çokça transfer yaparak kadrosunu yıldızlarla doldurmak isteyen 'in, geniş transfer listesinde 'nın da yer aldığı ve golcüyü 'un, yönetim kuruluna 'müjde' olarak vermek istediği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar

Mbwana bu sezon formasıyla 30 maça çıkmış ve 6 gol üretmişti.

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