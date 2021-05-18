18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Ukrayna basını duyurdu! Rebrov ve Fenerbahçe...

Ukrayna basını duyurdu! Rebrov ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2021

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. basınında çıkan habere göre 46 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'den teklif beklediği ifade edildi. ()

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... ve yönetiminin seçimli kongrede adaylığını açıklaması beklenirken, ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini sürdürüyor.

Bununla beraber sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, daha önce de temas kurulan 'dan haber geldi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF BEKLİYOR"
Ukraynalı gazeteci , konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Rebrov 'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre ve Fenerbahçe gibi kulüplerden teklif bekliyor." dedi.

KUPA CANAVARI REBROV!
Sergiy Rebrov, ile beraber 2 kez Ligi şampiyonluğu, 2 kez şampiyonluğu, 1 kez şampiyonluğu yaşarken, Ferencvaroş ile 3 kez şampiyonluğu elde etti.

Tecürbeli çalıştırıcı, Dinamo Kiev ile 137 maçta 2.20 puan ortalaması yakalarken, 'de 38 maçta 2.08, Ferencvaroş'ta 133 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isim için geliyorlar
Yunan basınından büyük övgü! Süper Lig'e damga vurdular Yunan basınından büyük övgü! Süper Lig'e damga vurdular
F.Bahçe kupaya hasret kaldı! F.Bahçe kupaya hasret kaldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör