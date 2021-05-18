Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Sergiy Rebrov konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında çıkan habere göre 46 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'den teklif beklediği ifade edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... Ali Koç ve yönetiminin seçimli kongrede adaylığını açıklaması beklenirken, Emre Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini sürdürüyor.

Bununla beraber sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, daha önce de temas kurulan Sergiy Rebrov'dan haber geldi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF BEKLİYOR"

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Rebrov Avrupa'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre Tottenham ve Fenerbahçe gibi kulüplerden teklif bekliyor." dedi.

KUPA CANAVARI REBROV!

Sergiy Rebrov, Dinamo Kiev ile beraber 2 kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Ferencvaroş ile 3 kez Macaristan Lig şampiyonluğu elde etti.

Tecürbeli çalıştırıcı, Dinamo Kiev ile 137 maçta 2.20 puan ortalaması yakalarken, Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Ferencvaroş'ta 133 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı.

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