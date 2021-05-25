25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve son 10 maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 8 maça yedek kulübesinde başlamıştı. Belözoğlu'nun takımın başında kalması durumunda Brezilyalı yıldız ayrılmak isterken, sarı-lacivertli takım bu bölgeyi milli yıldızla doldurmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalmaya başlayan , takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu Gustavo'nun 'nun kalması durumunda bu isteğinde ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

Gustavo'nun bu flaş talebinin ardından yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

CELTA VIGO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

BONSERVİSİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANABİLİR

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'de kiralık geçiren milli futbolcu için gerekirse bonservisini satın almak için de şartlar zorlanacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

EURO 2020 kadrosunda olan Okay Yokuşlu'nun da Sarı-Lacivertli kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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