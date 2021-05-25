Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine milli yıldız! Emre Belözoğlu kalırsa...

CELTA VIGO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.