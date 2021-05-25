25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Transferin gözdesi Serdar Dursun! Beşiktaş, Fenerbahçe ve 3 Alman kulübü peşinde

Transferin gözdesi! Beşiktaş, F.Bahçe ve 3 Alman kulübü peşinde
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Bu sezon 'de formasıyla 27 gole imza atarak gol krallığına oturan , transferin gözdesi haline geldi. ve 'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki forvet, 'dan 3 kulübü de peşine taktı. 'ye de dönmek istediği bilinen Serdar'ın, menajeri görüşme halinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan transfer savaşı çıkardı. takımlarından 'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta ve olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR!

29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra , ve de teklif yaptı. Takvim'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren Serdar, kesin kararını 10 gün içinde verecek.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR!

Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

2016'DA ALMANYA'YA GİTTİ

tarafından 'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında 'ten 'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi.

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