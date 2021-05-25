Son dakika spor haberi: Transferin gözdesi Serdar Dursun! Beşiktaş, Fenerbahçe ve 3 Alman kulübü peşinde
Bu sezon Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla 27 gole imza atarak gol krallığına oturan Serdar Dursun, transferin gözdesi haline geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki forvet, Almanya'dan 3 kulübü de peşine taktı. Türkiye'ye de dönmek istediği bilinen Serdar'ın, menajeri görüşme halinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)
Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.
MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR!
29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Takvim'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren Serdar, kesin kararını 10 gün içinde verecek.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.
2016'DA ALMANYA'YA GİTTİ
Şenol Güneş tarafından Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında Karagümrük'ten Almanya'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi.
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