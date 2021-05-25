Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...
Fenerbahçe gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Sarı lacivertliler bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde sezonu üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin bu başarısızlığında en çok eleştirilen isimler de forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek sezonda buraya yapacağı transferlerde hata yapmak istemiyor. Hummalı bir çalışma gerçekleştiren sarı lacivertlilerde, 2 isim ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 'karavana' atılan forvet mevkisi için transfer çalışmaları sürüyor...
Mbwana Samatta, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Papiss Cisse'nin hiçbirinden beklediğini bulamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde eski oyuncusu Vedat Muriqi ile Aleksandar Mitrovic var.
Yönetim, geçen sezon Lazio'ya sattığı Muriqi'yi kiralamak için İtalyan ekibinden haber beklerken, Sırp golcü Mitrovic için de Premier Lig'den düşen Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacağı bildirildi.c
Güçlü fizik yapısı ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken Sırp yıldız üst düzey takımların da radarında. Sırbistan Milli Takımı'nda 64 maçta 41 gol+4 asistlik müthiş bir istatistiğe sahip.
Lazio'ya alışamayan Muriqi'nin de kulüplerin anlaşması halinde tekrar Fenerbahçe'de oynamayı seve seve kabul edeceği belirtiliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada iki oyuncunun transferi halinde forvetteki krizin biteceğini dile getiriyor. (Fotomaç)
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