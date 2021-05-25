Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Fenerbahçe gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Sarı lacivertliler bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde sezonu üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin bu başarısızlığında en çok eleştirilen isimler de forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek sezonda buraya yapacağı transferlerde hata yapmak istemiyor. Hummalı bir çalışma gerçekleştiren sarı lacivertlilerde, 2 isim ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 'karavana' atılan forvet mevkisi için transfer çalışmaları sürüyor...

Yönetim, geçen sezon Lazio'ya sattığı Muriqi'yi kiralamak için İtalyan ekibinden haber beklerken, Sırp golcü Mitrovic için de Premier Lig'den düşen Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacağı bildirildi.c

Fulham'da bu sezon 27 maçta forma giyen Mitrovic 3 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Güçlü fizik yapısı ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken Sırp yıldız üst düzey takımların da radarında. Sırbistan Milli Takımı'nda 64 maçta 41 gol+4 asistlik müthiş bir istatistiğe sahip.