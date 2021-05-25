25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Fenerbahçe gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Sarı lacivertliler bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde sezonu üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin bu başarısızlığında en çok eleştirilen isimler de forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek sezonda buraya yapacağı transferlerde hata yapmak istemiyor. Hummalı bir çalışma gerçekleştiren sarı lacivertlilerde, 2 isim ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'de geçtiğimiz sezon 'karavana' atılan forvet mevkisi için transfer çalışmaları sürüyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Mbwana Samatta, , ve 'nin hiçbirinden beklediğini bulamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde eski oyuncusu ile var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Yönetim, geçen sezon 'ya sattığı Muriqi'yi kiralamak için ekibinden haber beklerken, Sırp golcü için de 'den düşen 'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacağı bildirildi.c

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

'da bu sezon 27 maçta forma giyen 3 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Güçlü fizik yapısı ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken Sırp yıldız üst düzey takımların da radarında. 'nda 64 maçta 41 gol+4 asistlik müthiş bir istatistiğe sahip.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

'ya alışamayan Muriqi'nin de kulüplerin anlaşması halinde tekrar 'de oynamayı seve seve kabul edeceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 forvet transferi birden! Vedat Muriqi ve Mitrovic...

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada iki oyuncunun transferi halinde forvetteki krizin biteceğini dile getiriyor. (Fotomaç)

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