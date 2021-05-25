25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Alanyaspor ile sözleşmesi biten Caulker Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır!
Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna bir stoper katmak istiyor. Sarı lacivertlilerde listedeki isimlerden birisi de Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker. Kanarya'nın İngiliz oyuncu ile prensipte anlaştığı iddia edildi. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker, Fenerbahçe yolunda... Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. 29 yaşındaki savunmacının büyük olasılıkla kadroya dahil edileceği ifade edildi.
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