Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Fenerbahçe gelecek sezon öncesinde en büyük soru işareti teknik direktör olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesi beklenirken, takım başında Emre Belözoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Bir yandan hoca arayışlarını da sürdüren Kanarya'ya, Alman teknik direktörden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı.

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT Ajansspor'un haberine göre; Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.