24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Fenerbahçe gelecek sezon öncesinde en büyük soru işareti teknik direktör olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesi beklenirken, takım başında Emre Belözoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Bir yandan hoca arayışlarını da sürdüren Kanarya'ya, Alman teknik direktörden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Başkan , gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Geçen sezon maçından sonra 'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse oldu.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan 'in eski hocası ile temas sağladı.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT

Ajansspor'un haberine göre; Labaddia 'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

55 yaşındaki çalıştırıcı 'da 2021'de 'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Labaddia'nın kariyerinde , , , , ve takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

Son dakika spor haberi: Alman hoca Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

LÖW TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir başka Alman çalıştırıcı ise Joachim Low. EURO 2020 sonrasında Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacak Löw de şampiyonanın ardından dinlenme kararı aldı. Alman teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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