25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! Allahyar için geliyorlar... (FB haberleri)

F.Bahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya girecek para...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya, Allahyar'ın performansından memnun kaldı. Zorya, Allahyar'ı transfer etmek için sarı lacivertli ekibin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh, takımında sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

'de yer alan habere göre daha önce Ukrayna Ligi'nde defalarca ayın futbolcusu seçilen Allahyar için Zorya kulübünün satın alma opsiyonunu kısa bir süre içinde kullanması bekleniyor.

İranlı golcünün satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro. Bu rakam Fenerbahçe'nin FFP anlaşması kapsamıda oldukça rahatlamasını sağlayacak. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl daha FFP anlaşması bulunuyor.

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