Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | (FB haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'in yıldızı Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, İngiltere devi Liverpool ile görüşerek Shaqiri'yi kiralamak istiyor. İşte transferin detayları...
Geçtiğimiz sezonda hücum oyuncularının performansı hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ileri hattını yenilemeyi planlıyor.
Bu sezon Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mbwana Samatta'dan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor.
Cisse'nin futbolu bırakacağı iddia edilirken Thiam'ın Kasımpaşa'ya döneceği konuşuluyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu karşılayacak kulüp arayışlarını sürdürüyor.
Sağ-sol kanat ve santrfor mevkisine takıma doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.
Fenerbahçe yönetimi, sağ kanat bölgesine İngiliz devi Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.
SHAQIRI BOMBASI!
Sarı-lacivertli kurmaylar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Kosova asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için yeniden devreye girdi.
Merseyside ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kiralama seçeneğini düşündüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AL HILAL!
Arabistan basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu ifade edilen Xherdan Shaqiri için Al Hilal'in de devrede olduğunu öne sürdü.
Shaqiri geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Yıldız ismin Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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