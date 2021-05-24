24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'in yıldızı Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, İngiltere devi Liverpool ile görüşerek Shaqiri'yi kiralamak istiyor. İşte transferin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Geçtiğimiz sezonda hücum oyuncularının performansı hayal kırıklığı yaratan , ileri hattını yenilemeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

Bu sezon , ve Mbwana Samatta'dan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

Cisse'nin futbolu bırakacağı iddia edilirken Thiam'ın 'ya döneceği konuşuluyor. Öte yandan yönetimi, Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu karşılayacak kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

Sağ-sol kanat ve santrfor mevkisine takıma doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek isteyen , operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

yönetimi, sağ kanat bölgesine devi 'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

SHAQIRI BOMBASI!
Sarı-lacivertli kurmaylar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Kosova asıllı İsviçreli yıldız için yeniden devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

basını, 'da ilk 11'de girmekte zorlanan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kiralama seçeneğini düşündüğü ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AL HILAL!
Arabistan basını, 'nin talip olduğu ifade edilen için Al Hilal'in de devrede olduğunu öne sürdü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Shaqiri hamlesi! Yeni sezonda... | FB haberleri

Shaqiri geçtiğimiz sezon 'de 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Yıldız ismin ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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