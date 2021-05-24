24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. bitiren ve başkan Ali Koç döneminde şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen kiralık oyuncular ise büyük bir sıkıntı oluşturuyor. İşte o futbolcular ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

F.Bahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

Fotomaç'ın haberine göre; Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor. Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

İŞTE GÖZDEN DÜŞEN 11

NABIL DIRAR:
2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MIHA ZAJC:
Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MICHAEL FREY:
800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MATHIAS ZANKA:
Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MBWANA SAMATTA:

6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

LUIZ GUSTAVO:
6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MARCEL TISSERAND:

4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

MAURICIO LEMOS:
1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

FILIP NOVAK:
İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

DIEGO PEROTTI:
Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor

OSAYI-SAMUEL:
500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.

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