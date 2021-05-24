Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Emre Belözoğlu formül arıyor
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. bitiren ve başkan Ali Koç döneminde şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen kiralık oyuncular ise büyük bir sıkıntı oluşturuyor. İşte o futbolcular ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor. Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.
Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.
Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.
Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.
İŞTE GÖZDEN DÜŞEN 11
NABIL DIRAR:
2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.
MIHA ZAJC:
Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
MICHAEL FREY:
800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.
MATHIAS ZANKA:
Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.
MBWANA SAMATTA:
6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.
LUIZ GUSTAVO:
6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.
MARCEL TISSERAND:
4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.
MAURICIO LEMOS:
1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.
FILIP NOVAK:
İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.
DIEGO PEROTTI:
Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.
OSAYI-SAMUEL:
500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.
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