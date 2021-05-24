24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'tan ayrılık sözleri! "Hata olur"

Pelkas'tan ayrılık sözleri!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.05.2021

Geçtiğimiz yaz transfer edilen ve Fenerbahçe'deki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Dimitrios Pelkas'tan ayrılık açıklaması geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Geçen sezon 10 gol+8 asistle takımın öne çıkan isimlerinden Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Transfer teklifleri alan Yunan yıldız, "'u yenseydik şampiyon olacaktık. Geride kalan yılın siyah noktası bu oldu. Hem kulüp hem de İstanbul'daki hayatımdan çok memnunum. Şu anda ayrılmayı düşünmek hata olur." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncu ile Rus ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Lazio'dan Ozan Tufan atağı! 3 teklif sundular haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de büyük sıkıntı! Belözoğlu formül arıyor F.Bahçe'de büyük sıkıntı! Belözoğlu formül arıyor
F.Bahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu F.Bahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu
F.Bahçe yıldız isimle prensipte anlaştı! F.Bahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör