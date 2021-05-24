24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'tan ayrılık sözleri! "Hata olur"
Geçtiğimiz yaz transfer edilen ve Fenerbahçe'deki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Dimitrios Pelkas'tan ayrılık açıklaması geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçen sezon 10 gol+8 asistle takımın öne çıkan isimlerinden Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Transfer teklifleri alan Yunan yıldız, "Sivasspor'u yenseydik şampiyon olacaktık. Geride kalan yılın siyah noktası bu oldu. Hem kulüp hem de İstanbul'daki hayatımdan çok memnunum. Şu anda ayrılmayı düşünmek hata olur." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncu ile Rus ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
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