Süper Lig'in en popüleri Mesut Özil

Spor Toto Süper Lig'de futbol kariyerini devam ettiren yıldız isimler arasında Fenerbahçeli Mesut Özil, 88.4 milyon takipçisiyle en popüler isim oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü oldu. Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan yıldız oyuncuyu Facebook'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao 43,6 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski 15,9 milyon takipçiye sahip.

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