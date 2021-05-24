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FENERBAHÇE

Süper Lig'in en popüleri Mesut Özil

En popüler Mesut Özil
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de futbol kariyerini devam ettiren yıldız isimler arasında Fenerbahçeli Özil, 88.4 milyon takipçisiyle en popüler isim oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü oldu. Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan yıldız oyuncuyu 'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti 43,6 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü 15,9 milyon takipçiye sahip.

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