23 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

Sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, 41 maça çıktı ve sarı-lacivertlilere 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı. A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde de iyi bir performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio talip oldu. İşte Çizme temsilcisinin Kanarya'ya sunduğu 3 teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

ve 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

Avrupa'dan birçok takımın takibinde bulunan için İtalyan ekibi devreye girdi.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan için yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

LAZIO'DAN TEKLİF GELDİ!
İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu için İtalyan kulübü 'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

FENERBAHÇE'YE 3 ANA TEKLİF!
Ajansspor'un haberine göre, kulübü 'ın transferi için sarı-lacivertli kulübe 'nin içinde bulunduğu 3 ana teklifte bulundu.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

1- 'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para+'nin bonservisi.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

2- 'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para+'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

3- bonservisi için 16 milyon euro nakit para... ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

geri dönmek için yönetime onay verirken da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

Lazio'dan transferde Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe'ye 3 teklif sundular

'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

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