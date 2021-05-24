Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Mame Thiam ile yollarını ayırma kararı aldı. Senegalli yıldız, eski takımı Kasımpaşa'ya dönebilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.

BULUT GİDİNCE YEDEK KALDI

28 yaşındaki Senegalli golcünün, İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi ile yeniden söz kestiği kaydedildi. Thiam bu sezon Erol Bulut yönetiminde iyi maçlar çıkarsa da Emre Belözoğlu tarafından pek tercih edilmemişti. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Gustavo, Novak, Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Ferdi ve Perotti'nin takımdaki geleceği merak konusu...

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