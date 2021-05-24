24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat bölgesini alternatifli bir şekilde kurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertliler rotasını İngiltere'ye çevirdi ve yıldız isim için ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

geride bıraktığımız sezon beklentilerin çok altında katkı alabildiği kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamış durumda...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

Birçok önemli futbolcuyu listesine alan Sarı-Lacivertliler'in sürpriz bir isimle daha temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

Takvim'in haberine göre; yönetim, formasını giyen ile ilgileniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

ÖNCE KİRALIK, SONRA BONSERVİSİYLE
2019 yılında 'den 'a 15.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Djenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

'nin ilk hedefinin Djenepo'yu kiralamak olduğu ancak oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon Euro'nun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu

Djenepo 2018-19 sezonunda formasıyla 11 gol atıp, 6 asist yapmıştı.

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