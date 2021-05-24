Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat bölgesini alternatifli bir şekilde kurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertliler rotasını İngiltere'ye çevirdi ve yıldız isim için ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon beklentilerin çok altında katkı alabildiği kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamış durumda...
Birçok önemli futbolcuyu listesine alan Sarı-Lacivertliler'in sürpriz bir isimle daha temasa geçtiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; yönetim, Southampton formasını giyen Moussa Djenepo ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.
ÖNCE KİRALIK, SONRA BONSERVİSİYLE
2019 yılında Standard Liege'den Southampton'a 15.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Djenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.
Premier Lig'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda.
Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Djenepo'yu kiralamak olduğu ancak oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon Euro'nun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.
Djenepo 2018-19 sezonunda Standard Liege formasıyla 11 gol atıp, 6 asist yapmıştı.
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