24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Berke Özer'in bonservisini belirledi! İstenen rakam...

F.Bahçe Berke'nin bonservisini belirledi! İstenen rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Geçtiğimiz sezonu Westerlo takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer için sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezonu Belçika Ligi'nde KVC Westerlo takımında geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in talipleri her geçen gün artıyor. Berke Özer'in en önemli talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid. Atletico Madrid'li yetkililerin Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçtiği ve fiyat istediği de gelen haberler arasında.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmaylar ise Berke Özer için adeta tok satıcıyı oynuyor! Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe'den Atletico Madrid'li yetkililerin indirim istediğini ancak başka kulüplerin de devreye girmesiyle İspanyol ekibinin bu rakamı kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

F.Bahçe onunla kanatlanacak! İlk temas kuruldu haberin devamı

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