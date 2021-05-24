24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper almak istiyor. Sırp basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler o isimle prensipte anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

Müjdeli haber ise basınından geldi. Sırp basını, "F.Bahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif
etti. Prensipte anlaşma sağlandı" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

Takvim'in derlediği habere göre; bonservisi elinde olan Maksimovic'e Sarı-Lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Bu rakama imza parasının dahil olduğu da belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

29 yaşındaki Sırp stoperin peşinde birçok kulüp olmasına karşın yönetimini yapmış olduğu teklife hiçbir kulübün yaklaşamadığı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

25 kez Milli Takım forması giyen 29 yaşındaki Nikola Maksimovic için kulübü 2017 yılında Torino'ya 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!

Sırp stoperin şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon Euro. 1.93 boyunda olan ve hava toplarında geçit vermeyen Maksimovic, fiziğine kıyasla ağır bir oyuncu da değil.

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