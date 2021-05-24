Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız isimle prensipte anlaştı!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper almak istiyor. Sırp basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler o isimle prensipte anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak.
Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve Napoli ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor.
Müjdeli haber ise Sırbistan basınından geldi. Sırp basını, "F.Bahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif
etti. Prensipte anlaşma sağlandı" ifadesini kullandı.
Takvim'in derlediği habere göre; bonservisi elinde olan Maksimovic'e Sarı-Lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Bu rakama imza parasının dahil olduğu da belirtiliyor.
29 yaşındaki Sırp stoperin peşinde birçok kulüp olmasına karşın Fenerbahçe yönetimini yapmış olduğu teklife hiçbir kulübün yaklaşamadığı ifade ediliyor.
Sırp stoperin şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon Euro. 1.93 boyunda olan ve hava toplarında geçit vermeyen Maksimovic, fiziğine kıyasla ağır bir oyuncu da değil.
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