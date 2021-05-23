Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi! 20 milyon Euro'yu veren alır...
Fenerbahçe gelecek yaz döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak istiyor. Sarı lacivertliler bir yandan takımı güçlendirirken diğer yandan önemli oyuncularını da düşük rakamlara kaybetmek istemiyor. Kanarya, bu sezon çubuklu ve ay yıldızlı formayla gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi. Başkan Ali Koç milli oyuncu için, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
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