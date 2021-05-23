23 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi! 20 milyon Euro'yu veren alır...

Kanarya Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Fenerbahçe gelecek yaz döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak istiyor. Sarı lacivertliler bir yandan takımı güçlendirirken diğer yandan önemli oyuncularını da düşük rakamlara kaybetmek istemiyor. , bu sezon çubuklu ve ay yıldızlı formayla gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi. Başkan milli oyuncu için, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem 'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı , "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor

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ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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