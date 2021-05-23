Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı radarında tutuyor!

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon için deneyimli ve direkt katkı sağlayacak oyuncuların yanı sıra, genç ve gelecek vadeden isimleri da kadrosuna katacak. Fenerbahçe'nin en gözde oyuncularından birisi de Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar. Kanarya, 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar... 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 37 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, Akdeniz ekibi ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.



Ana mevkisi sağ kanat olan Gökdeniz, sol kanat ve forvette de forma giyiyor. 2001 doğumlu oyuncu, 2'şer kez U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı. (Fotomaç)

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