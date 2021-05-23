23 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı radarında tutuyor!

Fener'in yeni gözdesi Gökdeniz! İşte transfer planı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon için deneyimli ve direkt katkı sağlayacak oyuncuların yanı sıra, genç ve gelecek vadeden isimleri da kadrosuna katacak. Fenerbahçe'nin en gözde oyuncularından birisi de forması giyen . Kanarya, 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren 'nin yeni gözdesi Antalyasporlu ... 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 37 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca 'nun 18 yaşındaki santrforu ve ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek 'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.

Ana mevkisi sağ kanat olan Gökdeniz, sol kanat ve forvette de forma giyiyor. 2001 doğumlu oyuncu, 2'şer kez ve 'nda görev yaptı. (Fotomaç)

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