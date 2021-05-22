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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Yunan basını yazdı! Konstantinos Galanopoulos adım adım Fenerbahçe'ye

F.Bahçe'ye komşudan yeni orta saha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle , 'nun takımın başına gelmesiyle gözden düştü. Orta sahaya Brezilyalı oyuncunun yerine yeni bir takviye yapmak isteyen içim komşudan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'yu gönderme planları yapan 'de ciddi teklifler olan Ozan Tufan da satılırsa ön liberoya takviye olacak. Gündemdeki isimse 'ın takımında forma giyen . Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sportday gazetesi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da yetenekli oyuncuyla ilgilendiğini yazdı, iki takımın da önümüzdeki günlerde AEK'ya teklif yapacaklarını belirtti.

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