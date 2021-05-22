Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle gözden düştü. Orta sahaya Brezilyalı oyuncunun yerine yeni bir takviye yapmak isteyen Kanarya içim komşudan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Luiz Gustavo'yu gönderme planları yapan Fenerbahçe'de ciddi teklifler olan Ozan Tufan da satılırsa ön liberoya takviye olacak. Gündemdeki isimse Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Konstantinos Galanopoulos. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yunan Sportday gazetesi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da yetenekli oyuncuyla ilgilendiğini yazdı, iki takımın da önümüzdeki günlerde AEK'ya teklif yapacaklarını belirtti.

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