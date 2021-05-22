Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...
Fenerbahçe gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertliler, 8 sezon süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Kanarya'nın bu sezon transfer planı, az ama nokta atışı hamleler olacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, eski gözdesine rotasını çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferde bu kez az ama nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de yeniden Marko Livaja sesleri yükseliyor.
Müzmin sakat olan Diego Perotti'nin yerine arayışlarını sürdüren Sarı lacivertliler Hırvat yıldızla masaya oturdu. Yönetimin geçen sezon başında da gündemde yer alan Livaja'nın menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık resmi teklif iletildi.
SEZON SONUNA KADAR İMZA ATTI
Ara transfer döneminde Yunan kulübü AEK'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar Hırvat ekibi Hajduk Split'le anlaşan Marko Livaja'nın sözleşmesi 31 Ha ziran tarihinde sona erecek.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olacağı için Hırvat yıldızın transferine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.
14 MAÇTA TAM 9 GOLE KATKI
Sağ kanatta ve forvette de görev yapabilen Livaja, Hajduk formasıyla 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik çok etkili bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu 4 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yaparken hiç gol atamadı.
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