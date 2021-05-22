22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...

Fenerbahçe gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertliler, 8 sezon süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Kanarya'nın bu sezon transfer planı, az ama nokta atışı hamleler olacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, eski gözdesine rotasını çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Transferde bu kez az ama nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen 'de yeniden sesleri yükseliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...

Müzmin sakat olan 'nin yerine arayışlarını sürdüren Sarı lacivertliler yıldızla masaya oturdu. Yönetimin geçen sezon başında da gündemde yer alan Livaja'nın menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık resmi teklif iletildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...

SEZON SONUNA KADAR İMZA ATTI

Ara transfer döneminde kulübü 'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar ekibi 'le anlaşan 'nın sözleşmesi 31 Ha ziran tarihinde sona erecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...

'in haberine göre; yönetiminin bonservisi elinde olacağı için yıldızın transferine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den eski gözdesine kanca! Marko Livaja transferi...

14 MAÇTA TAM 9 GOLE KATKI

Sağ kanatta ve forvette de görev yapabilen Livaja, formasıyla 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik çok etkili bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu 4 kez de 'nda görev yaparken hiç gol atamadı.

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