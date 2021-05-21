21 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi! Takımda kalacak mı?

Gökhan bilmecesi! Takımda kalacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'nin sezon başında 'tan kadrosuna kattığı eski oyuncusu 'ün, 1 yıl süren sözleşmesi sona erdi. Sarı lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu da ifade etmiş olan kaptanın geleceği belirsizliğini koruyor. Milli oyuncu çubuklu formayı giymeye devam etmek isterken, yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan , beklemeye geçti.

takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından 'ın geleceği netleşecek.

Fenerbahçe teknik direktör konusunda Jose Bordalas'ı gündemine aldı

'in haberine göre; Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha 'de kalmak istiyor.

Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.

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