21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi! Takımda kalacak mı?
Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı eski oyuncusu Gökhan Gönül'ün, 1 yıl süren sözleşmesi sona erdi. Sarı lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu da ifade etmiş olan kaptanın geleceği belirsizliğini koruyor. Milli oyuncu çubuklu formayı giymeye devam etmek isterken, yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.
Sarı-Lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.
Sporx'in haberine göre; Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.
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