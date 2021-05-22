22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş sözleri! Tek yerde 5 adam...

Çalımbay'dan flaş Mert Hakan sözleri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Sivasspor ile sezonu 5. sırada tamamlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu. Eski oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini de yorumlayan Çalımbay, "Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. Tek yerde 5 adam oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sivasspor'u ilk 5'e sokan Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de forma bulmasının zor olduğunu söyledi. Çalımbay, "Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip. Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. alındı, İrfan Can alındı, Pelkas alındı, alındı ve tek yerde 5 adam oldu. Hepsi de birbirinden iyi. Onlar varken oynaması tabii ki zor olur. Bazen Sosa da yedek oturuyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın sözleri, Fenerbahçe'nin transfer politikasındaki yanlışlığı da gözler önüne serdi.

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