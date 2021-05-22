Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş sözleri! Tek yerde 5 adam...

Sivasspor ile sezonu 5. sırada tamamlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu. Eski oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini de yorumlayan Çalımbay, "Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. Tek yerde 5 adam oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sivasspor'u ilk 5'e sokan Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de forma bulmasının zor olduğunu söyledi. Çalımbay, "Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip. Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. Sosa alındı, İrfan Can alındı, Pelkas alındı, Mesut alındı ve tek yerde 5 adam oldu. Hepsi de birbirinden iyi. Onlar varken oynaması tabii ki zor olur. Bazen Sosa da yedek oturuyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın sözleri, Fenerbahçe'nin transfer politikasındaki yanlışlığı da gözler önüne serdi.

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