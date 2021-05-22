22 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş sözleri! Tek yerde 5 adam...
Sivasspor ile sezonu 5. sırada tamamlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu. Eski oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini de yorumlayan Çalımbay, "Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. Tek yerde 5 adam oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sivasspor'u ilk 5'e sokan Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de forma bulmasının zor olduğunu söyledi. Çalımbay, "Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip. Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. Sosa alındı, İrfan Can alındı, Pelkas alındı, Mesut alındı ve tek yerde 5 adam oldu. Hepsi de birbirinden iyi. Onlar varken oynaması tabii ki zor olur. Bazen Sosa da yedek oturuyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın sözleri, Fenerbahçe'nin transfer politikasındaki yanlışlığı da gözler önüne serdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig