Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak Belçika ekiplerinden Westerlo'ya gönderdiği Berke Özer, burada iyi bir performans sergileyerek gelişimini tamamladı. Tekrardan sarı lacivertlilere dönecek olan genç kaleciye, İspanyol devi talip oldu. Atletico Madrid eğer oyuncu ile anlaşma sağlarsa Kanarya'nın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Altay Bayındır için Avrupa'dan teklif beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık olarak oynayan genç eldiveni Berke Özer'e kancayı attı.

Takvim'in haberine göre; Thibaut Courtois'nun da menajeri olan Christophe Henrotay'ın bir süredir Berke ile çalıştığı ve İspanyol deviyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Atletico eğer genç kaleci ile anlaşma sağlarsa Fenerbahçe ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler, Berke'nin yerine Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

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