22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Berke'ye İspanyol devi talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak ekiplerinden 'ya gönderdiği Berke Özer, burada iyi bir performans sergileyerek gelişimini tamamladı. Tekrardan sarı lacivertlilere dönecek olan genç kaleciye, İspanyol devi talip oldu. Atletico Madrid eğer oyuncu ile anlaşma sağlarsa Kanarya'nın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Altay Bayındır için Avrupa'dan teklif beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sarı-Lacivertliler'in 'da kiralık olarak oynayan genç eldiveni Berke Özer'e kancayı attı.

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'in haberine göre; Thibaut Courtois'nun da menajeri olan Christophe Henrotay'ın bir süredir Berke ile çalıştığı ve İspanyol deviyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Atletico eğer genç kaleci ile anlaşma sağlarsa Fenerbahçe ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler, Berke'nin yerine 'dan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

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