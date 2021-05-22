Fenerbahçe gelecek sezon için kadrosuna yeni bir forvet almak istiyor. Sarı lacivertliler bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği katkıyı alamadı. Geçtiğimiz yıl çubuklu forma ile gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir. Kosovalı santrfor flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

İtalya'da sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Vedat Muriç'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve bu sırada Fenerbahçe ile de masaya oturacağı ileri sürüldü. Kosovalı golcünün yakın çevresine "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa %99 anlaşırım" dediği iddia edildi. Lazio'nun takıma uyum sağlayamayan Muriç'i daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'ye kiralık göndermeye razı olması bekleniyor. Yeniden Fenerbahçe formasını giyme ihtimali yüksek olarak gösterilen Muriç, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ligde 15 gol+6 asistle oynamış, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirmişti. (Fotomaç)

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