22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe açıklaması! "Yüzde 99..."

Vedat Muriqi'den F.Bahçe sözleri! Yüzde 99...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

gelecek sezon için kadrosuna yeni bir forvet almak istiyor. Sarı lacivertliler bu sezon Mbwana Samatta, ve 'den beklediği katkıyı alamadı. Geçtiğimiz yıl çubuklu forma ile gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran , yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir. Kosovalı santrfor flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

İtalya'da sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Vedat Muriç'in önümüzdeki günlerde 'a geleceği ve bu sırada ile de masaya oturacağı ileri sürüldü. Kosovalı golcünün yakın çevresine "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa %99 anlaşırım" dediği iddia edildi. Lazio'nun takıma uyum sağlayamayan Muriç'i daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'ye kiralık göndermeye razı olması bekleniyor. Yeniden Fenerbahçe formasını giyme ihtimali yüksek olarak gösterilen Muriç, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ligde 15 gol+6 asistle oynamış, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirmişti. (Fotomaç)

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