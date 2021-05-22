Bu oyunculardan Samatta ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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