Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...
Fenerbahçe gelecek sezonda 8 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Kanarya bu sezon transferlerini erkenden bitirerek sezona tam kadro ve hazır bir şekilde başlamak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu.
Bu mevkiye üst düzey bir oyuncu alınacak. Edin Dzeko, Diego Costa, Christian Benteke ve Muriç'in listede olduğu konuşuluyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Dört yıldız için de ön araştırmaların yapıldığı, önümüzdeki günlerde resmi temasların başlatılacağı gelen haberler arasında. 35 yaşındaki Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak Bosnalı forvetin ayrılık hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.
Ocak ayından beri boşta olan 32 yaşındaki Diego Costa içinse rakipler Sevilla ve Benfica.
30 yaşındaki Benteke'nin de Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
KAYNAK SAMATTA VE GUSTAVO'DAN
Kanarya bir yandan da kadrodaki fazlalıklardan kurtulmanın yollarını arıyor. Hayal kırıklığı yaşatan Lemos, Diego Perotti, Mbwana Samatta'nın yanı sıra kiralıktan dönecek Zanka, Frey, Kemal Ademi bu isimler arasında. Tisserand ve Thiam'ın durumları da belirsiz.
Bu oyunculardan Samatta ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor. (Fotomaç)
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