22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Fenerbahçe gelecek sezonda 8 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Kanarya bu sezon transferlerini erkenden bitirerek sezona tam kadro ve hazır bir şekilde başlamak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Sarı-lacivertliler, 4-5 nokta atışı oyuncu alarak bu kez hedefe ulaşmayı planlıyor. Başkan , haziran ayına kadar hoca ve transferleri netleştireceklerini belirtirken takviye yapılacak mevkilerin , stoper, kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Öncelik forvette.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Bu mevkiye üst düzey bir oyuncu alınacak. , , ve 'in listede olduğu konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dört yıldız için de ön araştırmaların yapıldığı, önümüzdeki günlerde resmi temasların başlatılacağı gelen haberler arasında. 35 yaşındaki Dzeko'nun ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak Bosnalı forvetin ayrılık hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Ocak ayından beri boşta olan 32 yaşındaki içinse rakipler ve .

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

30 yaşındaki Benteke'nin de ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Geçen sezon 'a satılan ancak burada bekleneni veremeyen için de kiralama teklifi yapılacağı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

KAYNAK SAMATTA VE GUSTAVO'DAN

Kanarya bir yandan da kadrodaki fazlalıklardan kurtulmanın yollarını arıyor. Hayal kırıklığı yaşatan , , Mbwana Samatta'nın yanı sıra kiralıktan dönecek , Frey, Kemal Ademi bu isimler arasında. Tisserand ve Thiam'ın durumları da belirsiz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transferde nokta atışı! Forvet, kanat, stoper ve sağ bek...

Bu oyunculardan Samatta ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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