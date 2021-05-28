28 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!

Spor Toto Süper Lig'i 3. olarak bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Fenerbahçe'nin play-off turunda mücadele edeceği 5 rakibi belli oldu. İşte Kanarya'nın gruplara kalmak için mücadelede edeceği o takımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan , ligi 3. sırada bitirdi. Sarı lacivertliler, 'ın 'nı da kazanmasıyla birlikte, ülkemizi UEFA 'nde temsil etme hakkı kazandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!

Sarı lacivertliler play-off turundan itibaren katılacağı UEFA 'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şu ana dek temsilcimiz dahil yalnızca 6 takımın bu turdan itibaren mücadele edeceği kesinleşti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!

UEFA Play-Off turuna ile birlikte katılacak takımlar şöyle; , , , ve .

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!

. turunda elenen 6 takım ile UEFA 'nde 3. turu geçecek 8 takım da bunlara eklenecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!

Elemelerden gelecek takımlar ve katsayılarına göre seribaşı takımlar netleşecek.

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