Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 rakibi netleşti!
Spor Toto Süper Lig'i 3. olarak bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Fenerbahçe'nin play-off turunda mücadele edeceği 5 rakibi belli oldu. İşte Kanarya'nın gruplara kalmak için mücadelede edeceği o takımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, ligi 3. sırada bitirdi. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla birlikte, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Sarı lacivertliler play-off turundan itibaren katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şu ana dek temsilcimiz dahil yalnızca 6 takımın bu turdan itibaren mücadele edeceği kesinleşti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna Fenerbahçe ile birlikte katılacak takımlar şöyle; Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz.
Şampiyonlar Ligi 3. turunda elenen 6 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turu geçecek 8 takım da bunlara eklenecek.
Elemelerden gelecek takımlar ve katsayılarına göre seribaşı takımlar netleşecek.
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