Son dakika spor haberleri | Maksimovic'ten transferde Fenerbahçe yanıtı! FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istenilen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de, gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Savunmada yaşanan aksaklıkları gidermek adına tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli ekip, Napoli forması giyen Maksimovic'i gündemine almıştı. Milan ve Inter'in de istediği o isimden yanıt geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Geride bıraktığımız sezonda son düdüğe kadar kovaladığı şampiyonluğu önümüzdeki sezon yakalamak isteyen Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Öne çıkan isim ise Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola Maksimovic. Napoli'nin yıllık 1.2 milyon euroluk önerisine karşılık 1.7 milyon euro talep eden ve olumsuz cevap alınca kulüpten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncuya üç senelik sözleşme teklif edildi.
Milan ve Inter'in de listesindeki tecrübeli stoper düşünmek için süre istedi.
HER DÖNEM STOPER
Ali Koç başkanlığında her transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapan Fenerbahçe, EURO 2020 sonrasında Attila Szalai için büyük bir teklif gelmemesi hâlinde gelecek sezonki planlaması Szalai-Maksimovic ikilisi doğrultusunda yapıyor.
Napoli'ye 25 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ettiği Maksimovic özellikle geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yıldız oyuncu bu sezon takımıyla 27 maça çıkarken Sırbistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.
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