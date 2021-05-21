21 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe teknik direktör konusunda Jose Bordalas'ı gündemine aldı

F.Bahçe'ye La Liga'dan yeni hoca!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlyana 'de yeni sezon için flaş bir teknik direktör gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktörü 'a teklif yapmaya hazırlanıyor. (FB spor haberleri)

'de teknik direktör konusu yeni sezon planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor. 'un ayrılığından sonra takımın başına geçen 'nu yeni sezonda hoca olarak düşünmeyen sarı-lacivertlilerde takımın başına yabancı teknik adam getirilmesi planlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı katıldı.

TODOmercadoweb'in haberine göre Fenerbahçe, Teknik Direktörü ile ilgileniyor.

AEK VE VALENCIA DA İSTİYOR!
57 yaşındaki çalıştırıcıya sarı-lacivertlilerin haricinde ekibi AEK ve 'dan 'nın talip olduğu belirtildi

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu yeni sezon planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor. Erol Bulut'un ayrılığından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nu yeni sezonda hoca olarak düşünmeyen sarı-lacivertlilerde takımın başına yabancı teknik adam getirilmesi planlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı katıldı.


TODOmercadoweb'in haberine göre Fenerbahçe, Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgileniyor.

AEK VE VALENCIA DA İSTİYOR!
57 yaşındaki çalıştırıcıya sarı-lacivertlilerin haricinde Yunan ekibi AEK ve La Liga'dan Valencia'nın talip olduğu belirtildi.

JOSE BORDALAS KİMDİR?
, 5 Mart 1964 yılında İspanya'nın sahil şehri Alicante'de doğdu. 1977 yılında 'de başladığı futbolda forvet mevkisinde oynadı. Kariyerinin 10 senesini Hercules'de geçirdi ancak profesyonelliğe yükseldiği 7 sezon boyunca sürekli kiralık olarak gönderildi. Tüm kariyeri boyunca alt liglerde futbol oynadıktan sonra, 1993 yılında takımında teknik direktörlüğe başladı. İlk sezonunda takım 38 maçta 87 puan 92 gol ile kapatınca ertesi sezon Alicante'nin A takımının başına getirildi. Ardından Benidorm, Eldense, , Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcon ve takımlarında görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı halihazırda milli futbolcumuz 'ın forma giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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