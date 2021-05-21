Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatıyor! Nikola Maksimovic'e resmi teklif...
Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde sezonu tamamlayan sarı lacivertliler, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk hedef bir stoper. Sarı lacivertliler Napoli ile sözleşmesi biten yıldız oyuncuya teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi. Savunmanın göbeğinde Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.
FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
Takvim'in haberine göre; Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu istiyor... 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nikola Maksimovic, 25 kez Sırbistan Mili Takım formasını sırtına geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için Fener'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor. Maksimovic'in gelmesi halinde Lemos ve Tisserand'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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