20 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak aldığı süre boyunca oldukça etkisiz kalan Mbwana Samatta'nın geleceği merak konusu. Sarı lacivertli takım Aston Villa'ya ödeyeceği bonservisi düşünürken, bir yandan Tanzanyalı forveti elden çıkartmak istiyor. Samatta'ya en ciddi talibin eski takımı Genk olduğu bilinirken, pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini 'ya ödeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı ile anılıyor. Son olarak Genk hocası sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar 'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

'ta yer alan habere göre; şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor. , kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

Sarı-lacivertliler, 'ya kiralanan 'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...

Tüm bunların yanında , Nijeryalı santrforu ve kanat oyuncusu 'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.

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