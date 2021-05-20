Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Pa ul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.

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