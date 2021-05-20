Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Genk'e 'satın alın' şartı! Mbwana Samatta...
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak aldığı süre boyunca oldukça etkisiz kalan Mbwana Samatta'nın geleceği merak konusu. Sarı lacivertli takım Aston Villa'ya ödeyeceği bonservisi düşünürken, bir yandan Tanzanyalı forveti elden çıkartmak istiyor. Samatta'ya en ciddi talibin eski takımı Genk olduğu bilinirken, pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek.
Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi.
Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor. Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor.
Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Pa ul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.
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