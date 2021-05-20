20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta yolcu! Genk'ten yeni teklif...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Mbwana Samatta'nın, bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Tanzanyalı forvet için en ciddi aday ise Belçika ekibi Genk. 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemeyen Belçika ekibi, sarı lacivertlilere yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak isteyen Genk'in Fenerbahçe'ye takas önereceği belirtildi. 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeme gücü olmayan Belçika kulübünün, Tanzanyalı golcüye karşılık 2 milyon euro ve Cyriel Dessiers'i teklif etmeyi planladığı ifade edildi. Nijerya asıllı 26 yaşındaki Belçikalı kanat forvet bu sezon ligde 28 maçta 4 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
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