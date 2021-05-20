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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta yolcu! Genk'ten yeni teklif...

Samatta yolcu! İşte yeni teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Mbwana Samatta'nın, bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Tanzanyalı forvet için en ciddi aday ise Belçika ekibi Genk. 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemeyen Belçika ekibi, sarı lacivertlilere yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak isteyen Genk'in Fenerbahçe'ye takas önereceği belirtildi. 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeme gücü olmayan Belçika kulübünün, Tanzanyalı golcüye karşılık 2 milyon euro ve Cyriel Dessiers'i teklif etmeyi planladığı ifade edildi. Nijerya asıllı 26 yaşındaki Belçikalı kanat forvet bu sezon ligde 28 maçta 4 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

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