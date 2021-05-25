Son dakika spor haberleri: Ömer Faruk Beyaz açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılığın nedeni...

Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen Stuttgart'ı seçme nedenini anlatan Ömer Faruk Beyaz, "Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." şeklinde görüş belirtti.