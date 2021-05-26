26 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

F.Bahçe Beko finalde! Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Beko finale yükseldi! Rakip Anadolu Efes
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 76-78 kazanan sarı-lacivertli takım finale yükseldi. F.Bahçe Beko finalde ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, 'yu konuk etti.

Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde 'in rakibi oldu.

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