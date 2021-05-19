19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. 26 yaşındaki oyuncu kasık fıtığı operasyonu geçirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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