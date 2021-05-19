19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ameliyat edildi

F.Bahçe'den Mert Hakan açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. 26 yaşındaki oyuncu kasık fıtığı operasyonu geçirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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