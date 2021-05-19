19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın talipleri artıyor! Ada'dan rekor bonservis bedeli...

Ozan'a Ada'dan talip! Rekor kıran teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle son 2 sezondur Ozan Tufan, hem Fenerbahçe formasıyla hem de ay yıldızlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcunun talipleri arasına da eklendi. Gözden çıkarılan rakam ise Fenerbahçe tarihine geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ve Fenerbahçe formasıyla başarılı bir dönem geçiren Ozan Tufan, İngiltere yolcusu... takımlarından , uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. İngilizler'in sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi olan 20 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi. öncesi Ozan'a imza attırmayı hedefleyen Palace'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

EN PAHALI FENERBAHÇELİ!

Ozan Tufan, Crystal Palace'a 20 milyon euro'luk bonservisle transferi halinde Fenerbahçe tarihine geçecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro'luk bedelle 'ya transfer olan 'in rekorunu kıracak.

İşte Fenerbahçe'nin rekor bedelle sattığı futbolcular:

Vedat Muriç 17.5 milyon euro
16 milyon euro
16 milyon euro
Elvir Balic 15.6 milyon euro
12.5 milyon euro (Fotomaç)

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