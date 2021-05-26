Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde eski forveti Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine aldığı golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte o isim... (FB spor haberi)
Süper Lig'de sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon başında Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katacağı öne sürülen Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika'da yayın yapan voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde yer alan haberde Fenerbahçe, VV St. Truiden forması giyen Japon golcü Yuma Suzuki'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde sarı-lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Suzuki'yi kadrosuna katmak için 4.5 milyon Euro + 1 milyon Euro olmak üzere 5.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu kaydedildi.
YUMA SUZUKI KİMDİR?
26 Nisan 1996 tarihinde Japonya'nın Choshi kentinde dünyaya gelen Yuma Suzuki, futbola Kashima Antlers altyapısında başladı.
Şubat 2015'te aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, 6.5 sezon boyunca Japon ekibinin formasını terletmesinin ardından 2019 yılında VV St. Truiden'e transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon Belçika Ligi'nde 34 maçta görev alan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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