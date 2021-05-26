26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde eski forveti Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine aldığı golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte o isim... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

'de sezonu ezeli rakipleri ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan 'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Geçtiğimiz sezon başında Lazio'ya gönderdiği 'yi yeniden kadrosuna katacağı öne sürülen Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

'da yayın yapan voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde yer alan haberde , VV St. Truiden forması giyen Japon golcü Yuma Suzuki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Haberde sarı-lacivertlilerin bir dönem 'ın da ilgilendiği Suzuki'yi kadrosuna katmak için 4.5 milyon Euro + 1 milyon Euro olmak üzere 5.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

YUMA SUZUKI KİMDİR?

26 Nisan 1996 tarihinde Japonya'nın Choshi kentinde dünyaya gelen Yuma Suzuki, futbola Kashima Antlers altyapısında başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Şubat 2015'te aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, 6.5 sezon boyunca Japon ekibinin formasını terletmesinin ardından 2019 yılında VV St. Truiden'e transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş da istemişti

Geride bıraktığımız sezon Ligi'nde 34 maçta görev alan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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