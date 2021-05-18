Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Beşiktaş ile harika bir sezon geçiren Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla henüz anlaşmaya varamayan yıldız isim için devreye ezeli rakibi Fenerbahçe'nin girdiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin Kamerunlu forvete sunduğu teklif. (FB spor haberleri)
Kamerunlu oyuncu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü.
Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.
SERBEST KALACAK!
Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için 30 Haziran sonrası serbest oyuncu statüsü kazanacak.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar transferinde devreye girdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra 29 yaşındaki santrfora Arap yarım adasından da teklifler olduğu iddia edildi.
Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 26 maça çıkan Aboubakar, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.
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