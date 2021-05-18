18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Beşiktaş ile harika bir sezon geçiren Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla henüz anlaşmaya varamayan yıldız isim için devreye ezeli rakibi Fenerbahçe'nin girdiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin Kamerunlu forvete sunduğu teklif. (FB spor haberleri)




Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Kamerunlu oyuncu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, " sakatlandım. oyundan çıktım. 'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak 'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

SERBEST KALACAK!
Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan , 29 karşılaşmada forma giydiği için 30 Haziran sonrası serbest oyuncu statüsü kazanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

BEŞİKTAŞ YENİ TEKLİF YAPTI!
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılardan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan 'a yeni sözleşme olarak senelik 2 milyon euro önerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Santrfor arayışlarını sürdüren 'nin Vincent transferinde devreye girdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

ve 'nin yanı sıra 29 yaşındaki santrfora Arap yarım adasından da teklifler olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de 26 maça çıkan , 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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