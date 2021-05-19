19 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek!

Fenerbahçe'nin rakibi Karşıyaka!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

, play-off yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. 'nda oynanacak zorlu karşılaşmada, 3 galibiyet alan takım finale yükselecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Mücadele 20 Mayıs Perşembe günü 'ndaki oynanacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan , play-off çeyrek finalinde 'i 2-0 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka ise 'u 2-1 ile eleyerek, yarı finale kaldı.

Yarı final serisinde üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride ikinci karşılaşma, 22 Mayıs Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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