19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek!
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada, 3 galibiyet alan takım finale yükselecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Mücadele 20 Mayıs Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak.
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 2-0 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka ise Türk Telekom'u 2-1 ile eleyerek, yarı finale kaldı.
Yarı final serisinde üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride ikinci karşılaşma, 22 Mayıs Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
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