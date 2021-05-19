19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı stoperi sonunda buldu! Yeni Lugano

Fener aradığı stoperi sonunda buldu! Yeni Lugano
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

son yıllarda savunma sıkıntısı çekiyor. Sarı lacivertliler stoper bölgesi yaptığı transferlerin neredeyse tamamından beklenen katkıyı alamadı. 'nın bu yaz transfer döneminde de bir stoper transfer etmesi beklenirken, flaş bir isim ortaya çıktı. Bir dönem çubuklu formayı giyen 'nun vatandaşı olan yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan için 'dan bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Uruguaylı 'nun vatandaşı 'u önerdiği iddia edildi. Bonservisi 'da bulanan 'de kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin de 'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 1.83 boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. (Fotomaç)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi! İşte sunulan teklif...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan'a Ada'dan talip! Rekor kıran teklif... Ozan'a Ada'dan talip! Rekor kıran teklif...
F.Bahçe mutlu sona çok yakın! F.Bahçe mutlu sona çok yakın!
Gustavo kararı veriliyor! Kritik görüşme... Gustavo kararı veriliyor! Kritik görüşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör