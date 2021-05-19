Fenerbahçe son yıllarda savunma sıkıntısı çekiyor. Sarı lacivertliler stoper bölgesi yaptığı transferlerin neredeyse tamamından beklenen katkıyı alamadı. Kanarya'nın bu yaz transfer döneminde de bir stoper transfer etmesi beklenirken, flaş bir isim ortaya çıktı. Bir dönem çubuklu formayı giyen Diego Lugano'nun vatandaşı olan yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için Uruguay'dan bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Uruguaylı Lugano'nun vatandaşı Agustin Oliveros'u önerdiği iddia edildi. Bonservisi Montevideo'da bulanan Nacionel'de kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 1.83 boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. (Fotomaç)





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