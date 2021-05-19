Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'da mutlu sona ulaştı. Boşnak yıldız, Başakşehir'e de çubuklu formayı giymek istediğini iletti. 31 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza atması ise artık an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez çok yakın... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.
Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.
GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. 2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.
ASİST CANAVARI
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna tamamlayan Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı.
379 MAÇ 106 GOL 109 ASİST
Başakşehir'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü. (Fotomaç)
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