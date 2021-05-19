19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'da mutlu sona ulaştı. Boşnak yıldız, Başakşehir'e de çubuklu formayı giymek istediğini iletti. 31 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza atması ise artık an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

Her transfer döneminde 'nin listesinde ilk sıralarda yer alan , bu kez çok yakın... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen , Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan 'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ

Başkanı 'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, 'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi 'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun 'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. -21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

ASİST CANAVARI

'de formasıyla 10. sezonuna tamamlayan , bu süreçte 'nin öne çıkan futbolcularından oldu. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok yapan ismi olmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

- 18'de 15, -19'da 14, -20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, -21'de ise 26 lig maçında 8 yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Visca'ya kavuşuyor! Transferde mutlu son...

379 MAÇ 106 GOL 109 ASİST

'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan , 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan'a Ada'dan talip! Rekor kıran teklif... Ozan'a Ada'dan talip! Rekor kıran teklif...
Fener aradığı stoperi sonunda buldu! Yeni Lugano Fener aradığı stoperi sonunda buldu! Yeni Lugano
Gustavo kararı veriliyor! Kritik görüşme... Gustavo kararı veriliyor! Kritik görüşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör