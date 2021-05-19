Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. 2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.



