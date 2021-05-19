19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Başkan Ali Koç ile kritik görüşme...

Gustavo kararı veriliyor! Kritik görüşme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'de takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle formasından uzak kalan 'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağının netleşmesi için kritik bir görüşme gerçekleşecek. Başkan , 33 yaşındaki orta saha ile bir toplantı düzenleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan 'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun Başkan ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

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4 YILLIK IMZA ATMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin 2019 yılında bonservesine 6 milyon Euro ödediği, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırdığı Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek bulan yönetim, oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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